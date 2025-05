Palmeiras recebe ex-atletas em curso no CT e impressiona gringos: 'Harvard'

O Palmeiras recebeu hoje, na Academia de Futebol, diversos ex-jogadores e dirigentes que estão fazendo um curso da Fifa sobre a gestão de clubes, e eles ficaram impressionados com a estrutura do Alviverde. Um deles até comparou com a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Os ex-jogadores ouviram palestras dos profissionais do Departamento de Futebol do Palmeiras, do Departamento Jurídico e da Análise de Mercado. Os ex-meio-campistas Lucas Leiva e Fernandinho, e o atacante Alexandre Pato (que ainda não anunciou a aposentadoria oficialmente) eram um dos visitantes.

Quem os acompanhou nas instalações do Alviverde garante que o grupo de alunos considerou a visita à Academia de Futebol como a melhor entre todas as realizadas durante o curso no Brasil. Antes, eles estiveram na Gávea (Flamengo), no CT do Fluminense, no CT de Cotia (base do São Paulo) e na Federação Paulista de Futebol, entre outras estruturas e locais.