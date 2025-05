Neymar só tem mais 3 jogos pelo Santos, e 'parça' detona elenco e diretoria

Guilherme Pitta, um dos melhores amigos do Neymar:



"Infelizmente temos jogadores, diretores e presidente não capacitados para o tamanho do Neymar. Ele é muito grande para ter um elenco pequeno desses". pic.twitter.com/LrOuCGJmmO -- Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) May 23, 2025

Permanência em xeque

O craque santista só disputou metade dos jogos do time desde que foi anunciado. Sofrendo com lesões em sequência, ele atuou em dez partidas e desfalcou o Peixe em outros dez confrontos. Com Neymar em campo, a equipe venceu cinco duelos, empatou três e perdeu dois.

Neymar se lamenta após derrota do Santos nos pênaltis para o CRB em jogo da Copa do Brasil Imagem: Itawi Albuquerque/AGIF

A eliminação precoce diminuiu o otimismo no Santos pela renovação. As declarações de Neymar repercutiram mal na diretoria de Marcelo Teixeira, o cenário mudou e o sentimento agora é de dúvida dentro do clube.

Antes do fim do contrato, Neymar também tem o amistoso contra o Red Bull Leipzig, em Bragança Paulista, no dia 28 deste mês. O Santos até pensou em cancelar o compromisso por entender que é o "momento errado", mas não conseguiu voltar atrás e confirmou o duelo que envolve dois parceiros comerciais do camisa 10: Puma e Red Bull.