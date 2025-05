Napoli leva susto da Inter, mas é campeão italiano com golaço de voleio

Mas McTominay marcou golaço pelo Napoli aos 42 da primeira etapa, e o título mudou de dono novamente. O meio-campista recebeu cruzamento na grande área e virou um belo voleio. A bola passou de baixo do goleiro Sherri e, com a vitória parcial, o Napoli subiu para 82 pontos.

Três minutos depois, no jogo da Inter, Pepe Reina, em sua despedida do futebol, foi expulso e deixou o Como com um a menos. O experiente goleiro saiu da grande área para evitar ataque de Taremi, mas acabou acertando o atacante com carrinho e recebeu cartão vermelho, após revisão no VAR. Este foi o último embate disputado pelo paredão, após anunciar aposentadoria ao fim da temporada.

Lukaku comemora gol do Napoli sobre o Cagliari em jogo do Campeonato Italiano Imagem: REUTERS/Matteo Ciambelli

As duas equipes ampliaram ao mesmo tempo na etapa final. Pelo Napoli, Lukaku arrancou em velocidade, fez bela jogada individual e finalizou para vencer o goleiro Sherri, enquanto Correa driblou marcador dentro da grande área e chutou no canto, para aumentar a vantagem da Inter. Os dois gols saíram aos 6 minutos do segundo tempo. O Napoli manteve a liderança e garantiu a taça.