Nem final da Copa, nem 'cópia' de Maradona: Messi elege seu gol favorito

? Stadio Olimpico, Rome

? 2009 #UCLfinal



A moment of magic from Messi...#UCL pic.twitter.com/y6eXnUrIQe -- UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 24, 2019

A comemoração do gol também se tornou icônica. O argentino correu no gramado carregando na mão a chuteira que havia saído de seu pé no momento em que aterrissou em campo após a cabeceada certeira.

O gol garantiu a Messi o segundo título de Liga dos Campeões na carreira. Ele já havia levantado a taça com o Barcelona em 2005/06 e ainda voltaria a ganhar em 2010/11 e 2014/15.

A Goal In Life

A campanha A Goal in Life é um projeto beneficente liderado pela Fundação Inter Miami CF, que combina esporte e arte. A Uefa aceitou ceder os direitos de imagem do gol de Messi à fundação, permitindo que ele se transformasse em uma obra de arte compartilhada globalmente e que será apresentada em Nova York no dia 11 de junho, na casa de leilões Christie's.

O responsável por criar a obra é o turco Refik Anadol, artista contemporâneo conhecido por redefinir os limites da arte baseada em dados. Ele está utilizando milhões de pontos de dados, ângulos e sequências do gol para criar uma obra-prima sem precedentes.