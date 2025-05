Hora extra no CT e passeio no Allianz: Estêvão já tem saudades do Palmeiras

Estêvão também tem desfrutado dos últimos momentos com a torcida do Palmeiras. No clássico contra o São Paulo, na Arena Barueri, ele foi substituído na reta final, demorou para ir ao banco de reservas e ficou sentado em uma placa de publicidade cantando com os torcedores.

Ontem, contra o Ceará, ele demorou mais de um minuto para contornar metade do campo enquanto era ovacionado por onde passava no Allianz e estava muito emocionado durante seu "passeio" até o banco de reservas.

"Sei que eu vou sentir muita falta disso. Sei a importância que o Allianz tem para nós jogadores, para o Palmeiras. Estou desfrutando, levando tudo leve porque sei que vou sentir muita falta disso. Aqui é um estádio sensacional, a torcida é sensacional, então tenho que desfrutar ao máximo", acrescentou.

Estêvão só tem mais duas "danças" no Allianz Parque: o duelo contra o Flamengo, pelo Brasileirão, neste domingo, e o jogo do próximo meio de semana (28), contra o Sporting Cristal, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

A joia palmeirense vai se despedindo com ótimos números nos últimos jogos, após um início de temporada irregular. Estêvão participou de 8 gols do Palmeiras (4 gols e 4 assistências) nos últimos 9 jogos. E voltou a ser o jogador que encantou a todos na reta final do Brasileirão do ano passado.

Ele é um dos principais responsáveis pela sequência impressionante do Palmeiras. A equipe de Abel Ferreira tem 14 vitórias e apenas uma derrota nos últimos 15 jogos.