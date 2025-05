Goleiro de rival do Inter divulga profecia do pai após brilhar em pênalti

Mesmo tomando três gols, o goleiro Rayr, do Maracanã-CE, teve uma atuação heroica na derrota de sua equipe para o Inter, em jogo da Copa do Brasil disputado ontem e que acabou com a classificação dos gaúchos às oitavas de final. O jogador de 26 anos, aliás, cumpriu (e divulgou) uma profecia feita por seu pai sobre o embate disputado no Estádio Orlando Scarpelli.

História de pescador? Não!

Rayr defendeu um pênalti de Alan Patrick, que deu uma cavadinha e consagrou o adversário em lance ocorrido ainda no final do 1° tempo — o goleiro, aliás, já havia superado o meia em penalidade no jogo de ida.

O momento, segundo o jogador do Maracanã, foi antecipado pelo seu próprio pai antes do jogo. Ele revelou a "vidência" ao Sportv na saída para o intervalo.