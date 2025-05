Goleiro campeão mundial com a Espanha é expulso em último jogo da carreira

Pepe Reina, histórico goleiro espanhol, despediu-se hoje do futebol com um melancólico cartão vermelho após checagem do VAR.

O que aconteceu

Aos 42 anos, Pepe Reina, reserva do Como ao longo da temporada, foi escalado como titular em sua última partida da carreira. O duelo, contra a Inter de Milão, era válido pela última rodada do Campeonato Italiano e valia título para o adversário. Já pelo lado do Como, que não brigava por mais nada na competição, o clima era de festa e homenagem ao goleiro, mas os planos foram alterados.

Reina foi expulso ainda no primeiro tempo, aos 45min de jogo. Taremi saiu em liberdade na entrada da área e o goleiro saiu do gol para fazer o corte. O atacante da Inter tentou o drible em Reina, que deu um carrinho e acabou atingindo o adversário com a ponta do pé.