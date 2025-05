Final da Champions feminina pode decretar melhor do mundo na temporada

Do outro lado, a artilheira Alessia Russo leva o Arsenal para a grande final da Champions depois de 18 anos na fila. Ela foi eleita pelos jornalistas na Inglaterra a melhor jogadora da temporada nacional.

A inglesa é artilheira da Superliga feminina e ganhou a chuteira de ouro, ao lado da atacante Bunny Shaw, do Manchester City. Ambas marcaram 12 gols no torneio.

Russo tem 20 gols na temporada e será a arma do Arsenal para derrubar o favoritismo do Barcelona. E se conseguir, entra na briga para ser a melhor do mundo.

Duelo acirrado

Contrariando as estatísticas, o Arsenal chegou à grande final da UWCL em Lisboa diante do bicho-papão Barcelona, campeão três vezes nas últimas quatro edições — só perde em 2022 para o Lyon, maior campeão do torneio.

O Arsenal é o atual vice-campeão da Premier League feminina, vencida pelo Chelsea, e busca seu segundo título continental — o clube ganhou a competição em 2007.