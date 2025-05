Ex-Arsenal admite contrabando de cannabis, e prisão pode chegar a 14 anos

Jay Emmanuel Thomas, ex-jogador do Arsenal, declarou-se culpado em um esquema de contrabando de cannabis. Ele está detido desde o ano passado e a pena máxima é de 14 anos.

O que aconteceu

Jay Emmanuel Thomas havia negado seu envolvimento no caso, mas mudou a versão na última audiência. O jogador de 34 anos recrutou duas mulheres para viajar à Tailândia, onde a cannabis foi coletada e contrabandeada para o Reino Unido. A informação é da Agência Nacional do Crime do Reino Unido, a NCA.

A namorada de Jay Emmanuel Thomas e uma amiga dela foram pegas com 60 kg de cannabis —distribuídas em quatro malas— no aeroporto de Stansted, em Londres, em setembro do ano passado. Elas desembarcavam de um voo vindo de Bangkok.