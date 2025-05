Estêvão x Neymar: Alicia e Massini analisam relações com torcedores

Craques nos times em que atuam, Neymar e Estêvão cultivam relações diferentes com os fãs. Alicia Klein e Paulo Massini debateram o tema no Fim de Papo.

A colunista destacou que, apesar de muito mais novo, Estêvão parece entender e respeitar mais o palmeirense do que Neymar o torcedor do Santos. Para Massini, é impressionante como Neymar já desperdiçou chances de se acertar com os fãs.

Alicia: Estêvão homenageou torcida