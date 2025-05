Estêvão sofreu pênalti ou pegou 'vício brasileiro'? Colunistas divergem

Partindo do pressuposto que falta dentro da área é pênalti, falta dentro da área é pênalti — aquilo que se marca no meio de campo tem que se marcar dentro da área. Eu discordo deste conceito da regra, eu gostaria que pênalti só fosse marcado em lance de perigo de gol. O jogador saindo da área, como a gente tem visto no caso do pênalti marcado no Luciano, de costas para o gol, se eu marcar um pênalti, não é o espírito da regra.

É a mesma questão do impedimento. Eu não teria dado o impedimento ontem do Ceará. O jogador, que vantagem ele levou? Não levou nenhuma. Mas diante do que está escrito, você não pode contrariar o que está escrito.

Juca Kfouri

Arnaldo: VAR introduziu 'penalidade mínima' no futebol brasileiro

Tem um detalhe que a gente não leva em consideração depois da introdução do VAR. Eu não acho que foi pênalti, mas não foi o maior erro da história da arbitragem — não foi o pênalti do Vitor Roque, que voltou da Europa com outro hábito e foi recompensado na primeira simulação que ele teve. Aí o Mauro tem razão: o jogador vai entrando na onda.

O que acontece hoje é a penalidade mínima. A gente não leva em consideração, e aí derruba o argumento do Juca, da falta dentro e fora da área, o VAR analisa qual falta? Dentro da área, certo? Você entende o que acontece hoje em dia? Você só vê falta mínima dentro da área, se apita mais falta dentro da área que fora. Isso desarma completamente esse argumento — a gente analisa na lupa só falta dentro da área.