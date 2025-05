Eliminação precoce diminui otimismo do Santos por renovação de Neymar

A eliminação para o CRB na Copa do Brasil diminuiu o otimismo do Santos pela renovação do Neymar.

O que aconteceu

A queda precoce na terceira fase da Copa do Brasil pode impactar no futuro de Neymar no Santos. O contrato termina no dia 30 de junho.

A entrevista "sincerona" do camisa 10 logo depois da eliminação repercutiu mal na direção. O sentimento agora é de dúvida.