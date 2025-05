Yuri Alberto tem vaga na seleção? Casão e Arnaldo opinam

Mas o Yuri Alberto tem uma questão que ele sobressai em relação aos demais — ele tem uma força física muito grande, uma capacidade de recuperação incrível para times que disputam maratonas, jogos em sequência. Ele tem pouco desgaste, ele consegue sustentar fisicamente, o gol no final do jogo, daquele jeito, acho que é uma amostra disso.

Não acho ele o melhor centroavante brasileiro, mas está entre os principais. Ele é bem diferente do Pedro, com características bem diferentes: ele é mais rápido e tem mais força. Enfim, é uma posição em aberto até o Mundial. Tem bastante gente com chance, porque não tem dono essa camisa.

Arnaldo Ribeiro

Casão: Eu levaria o Yuri Alberto para a Copa

O Yuri Alberto funciona muito bem no Corinthians porque o Corinthians joga fechado no contra-ataque e o time joga pra ele fazer o gol. É aquela esticada pra ele, ele entra na velocidade, como ele fez ontem e faz quase sempre. Agora, nos momentos do Corinthians que precisou que o Yuri Alberto voltasse para participar da manobra, foi desastroso. Foi a longa fase ruim dele, sem fazer gols e jogando muito mal, tropeçando na bola e tudo mais. Isso faz parte do pacote do Yuri Alberto.

A seleção brasileira não joga para o centroavante fazer gol. A seleção brasileira, historicamente, até porque é altamente técnica, joga em manobra, joga com participação de jogadores participando da tabela, movimentação. É assim a escola futebolística brasileira. Numa Copa do Mundo, que eu levo 23, se eu levar três centroavantes, eu levaria o Yuri Alberto. Sabe por quê? Porque aí ele seria diferente dos outros que eu ia ter lá.