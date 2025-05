Copa do Brasil: Cruzeiro bate Vila Nova com Eduardo iluminado e avança

O Cruzeiro garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Vila Nova por 3 a 0 na noite desta quinta-feira, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Com o resultado, a Raposa confirmou a classificação, já que havia vencido o jogo de ida por 2 a 0 no Mineirão.

Eduardo foi o nome do jogo: aparecendo como elemento surpresa no ataque, o meia marcou dois gols que ampliaram a vantagem para a classificação do Cruzeiro. Jonathan fechou o placar de cabeça nos minutos finais.

A CBF ainda não divulgou quando serão sorteados os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. As partidas estão previstas para ocorrer entre os dias 30 de julho e 6 de agosto, após a disputa do Mundial de Clubes.