Veiga é desfalque de última hora no Palmeiras contra o Ceará; veja times

Palmeiras e Ceará estão escalados para a partida que começa às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Alviverde venceu a ida por 1 a 0, no Castelão, e avança para a próxima fase com um empate.

Raphael Veiga, com uma lombalgia, é desfalque de última hora no Alviverde. Abel Ferreira escalou a equipe com: Weverton; Giay, Gustavo Gómez e Bruno Fuchs; Felipe Anderson, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício e Piquerez; Estêvão e Vitor Roque.

Já o Ceará, do técnico Léo Condé, vai a campo com: Fernando Miguel; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Pedro Henrique, Galeano e Pedro Raul.