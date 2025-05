Santos está confirmado com Neymar no banco para enfrentar o CRB

Com Neymar no banco, o Santos está escalado para enfrentar o CRB hoje, às 21h30, no Estádio Rei Pelé, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, Neymar começa a partida entre os reservas. Ele deve entrar no segundo tempo.

Souza, Guilherme e Deivid Washington são novidades. Souza e Guilherme substituem Escobar (suspenso) e Soteldo (lesionado). Deivid entra por opção técnica na vaga do Tiquinho Soares.