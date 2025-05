Astro da várzea se destaca em Londres após perder dedos do pé em acidente

A primeira e única queda de moto do jogador por pouco não custou sua carreira — e a vida. No dia 16 de março de 2021, ele estava passando por um cruzamento quando foi atingido por outra motocicleta. Na época, estava com 23 anos e jogava profissionalmente pelo Atibaia.

Ronaldo sofreu múltiplas fraturas, precisou ser submetido a cirurgias e acabou perdendo dois dedos do pé direito. O estrago foi grande, mas poderia ter sido pior. Na mesa cirúrgica, os médicos ainda conseguiram salvar outro dedo.

Se fosse com um carro, acho que tinha morrido. É difícil eu andar de moto. Nunca tinha caído na minha vida, não sou de andar imprudente, de empinar, mas infelizmente acabou acontecendo em cruzamento, moto com moto. Eu perdi quatro dentes, dois dedos [do pé], tive que colocar duas placas no braço, quebrei mais três três dedos da mão. Ronaldo Henrique, ao UOL

O acidente também melou um contrato que ele tinha encaminhado. O atacante diz que estava perto de fechar com o Fluminense, mas a negociação travou depois do episódio. Destro, ele teve danos irreversíveis em seu principal "instrumento" de trabalho.

Creio que eu perdi a melhor oportunidade que eu tive na minha vida. Nessa época, o Fluminense estava de olho em mim e já estava meio que certo, só que não andou mais para a frente depois desse acidente. Foi um baque na minha vida, mas eu agradeço a Deus por eu ter ficado vivo.

Laudo contrariado

As lesões foram tão graves que ele recebeu um laudo de que só voltaria a andar depois de dois anos. O jogador, no entanto, não se contentou com a previsão médica e focou no que estava ao seu alcance: fé e fisioterapia.