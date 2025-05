Pedro e Arrascaeta devem ser titulares contra Palmeiras? Colunistas debatem

O Pedro jogou pela primeira vez 90 minutos. Ok, que nem o Filipe Luís falou, quatro dias é um bom tempo para recuperar, mas para o jogador que vinha jogando sempre e que a musculatura está acostumada. O cara que ficou sete meses parado e está voltando, aí vamos ver qual vai ser a reação do corpo dele pela primeira vez jogando 90 minutos. Dores musculares vêm aos montes, então tem que dar um tempo pra ver. Mas, se tiver todo mundo em condição, eu ia com a força máxima. É uma final de pontos corridos.

Walter Casagrande

Esse negócio do Arrascaeta com o Pedro começou a surgir com essa proposta do Filipe Luís de marcação pressão no adversário muito forte, e nenhum desses dois jogadores têm essa característica. Talvez, dependendo do adversário, fora de casa, ele adote uma outra estratégia — não vejo nenhum pecado nisso.

O torcedor Flamengo é acostumado com um time titular, com os melhores sempre jogando, mas depende do adversário. Esse ano, o time a ser batido é o Palmeiras, não é o Flamengo. O líder é o Palmeiras. Quem mais investiu é o Palmeiras. Quem tem mais jogador é o Palmeiras. Quem está líder da Libertadores folgado é o Palmeiras. E o Flamengo vai jogar no Allianz Parque.

Então, qual a melhor fórmula para vencer o Palmeiras? É com isso que o Filipe Luís tem que se preocupar. Se é com o Pedro e Arrascaeta, vai com o Pedro e Arrascaeta. Se tem outra estratégia para jogar com o Palmeiras fora de casa e guardar um dos dois para o segundo tempo, que faça isso.