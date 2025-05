Paulo Miranda após suspensão: 'Muitos criticam, poucos te dão um abraço'

Ex-São Paulo e Grêmio, o zagueiro Paulo Miranda está de volta ao futebol. No início deste mês, chegou ao fim a suspensão de 720 dias por causa do envolvimento do atleta em 2023 no esquema de manipulação para favorecer apostadores desmembrado pela "Operação Penalidade Máxima", do MP de Goiás.

Aos 36 anos e com 'lenha para queimar', como ele próprio diz, o atleta recebeu o UOL na sua casa, na cidade de Santana de Parnaíba, em São Paulo, e abriu o jogo sobre o afastamento e as consequências do ato há dois anos.

Apesar da idade já considerada avançada, desistir não é uma opção para Paulo Miranda. O motivo? Retribuir tudo que o futebol lhe deu e encerrar por cima. Durante o período, ele contratou um personal trainer, fazendo trabalhos diários em dois turnos para manter a forma física.