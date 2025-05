Estêvão descomplica em 3min, Palmeiras bate Ceará e segue na Copa do Brasil

Lances importantes

Felipe Anderson sente lesão na coxa e é substituído com apenas 11 minutos do 1º tempo. Mayke entrou no lugar do meia, que já teve uma lesão no púbis no início da temporada.

Quase um golaço de Estêvão. Aos 21 minutos do 1º tempo, a joia palmeirense de um chapéu no marcador, tabelou com Maurício e recebeu na cara de Fernando Miguel. O problema é que o atacante finalizou em cima do goleiro. Seria um belo gol.

Pedro Henrique abre o placar para o Ceará, mas gol é anulado. Aos 43, Pedro Henrique recebeu lançamento, driblou Weverton e fez o 1 a 0 para a equipe visitante. O problema é que ele estava em posição de impedimento, e o gol foi anulado.

Fernando Miguel salva o Ceará. Aos 2 minutos do 2º tempo, Estêvão tabelou com Mayke, buscou a linha de fundo e cruzou rasteiro para Vitor Roque. O camisa 9 finalizou de primeira, no contrapé de Fernando Miguel, mas o goleiro fez grande defesa em dois tempos.

Gustavo Gómez quase marca para o Palmeiras. Aos 8, Estêvão cobrou falta na ponta esquerda, Gómez ganhou da defesa pelo alto, cabeceou para baixo, e a bola passou raspando a trave do Ceará.