'O futuro do Brasil' e 'brutal': Auxiliar do Palmeiras exalta Estêvão

Vitor Castanheira, auxiliar técnico do Palmeiras, rasgou elogios ao atacante Estêvão após confronto da Copa do Brasil, na classificação sobre o Ceará.

O que aconteceu

O auxiliar classificou o ponta-direita do alviverde paulista como "o futuro do Brasil", mas que o Palmeiras precisa estar focado nas próximas competições, apesar da saída do atleta para o Chelsea, da Inglaterra.