Neymar transforma ambiente e vira esperança contra crise no Santos

Neymar voltou a treinar normalmente com o grupo e transmitiu confiança. Ele diz a todos frases como "As derrotas acabaram" e "O NJ voltou".

A maior parte do elenco santista tem Neymar como ídolo. A última vitória foi justamente no dia da mais recente lesão: 2 a 0 contra o Atlético-MG, em 16 de abril.

A expectativa da diretoria e comissão técnica é levar um time mais solto em campo contra o CRB hoje. O duelo decisivo pela terceira fase da Copa do Brasil ocorrerá às 21h30, no Rei Pelé. No primeiro jogo, o placar terminou em 1 a 1.

Além desse fator extracampo, todos entendem no Santos que Neymar é capaz de desequilibrar tecnicamente. Outro ponto importante é gerar preocupação aos adversários, abrindo mais espaço para os companheiros.

Neymar será reserva e pode jogar por cerca de 30 minutos contra o CRB. A utilização dependerá da necessidade. Se o Santos estiver perdendo, ele poderia entrar no intervalo. Se estiver ganhando, deve jogar menos.

O Peixe crê que Neymar fez o tratamento da melhor forma possível e vai espantar as lesões. Ele mudou o dia a dia e fez treinos em dois períodos, passando até 11 horas por dia no CT.