Inter supera três pênaltis perdidos, 'previsão' e avança na Copa do Brasil

O Internacional superou três pênaltis perdidos e uma "previsão" do pai do goleiro rival para vencer o Maracanã por 3 a 0 nesta quinta-feira, no estádio Orlando Scarpelli, em confronto pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com o placar, o Colorado se classificou para as oitavas do torneio, após vitória no primeiro embate por 1 a 0.

Os gols da partida foram marcados por Alan Patrick, Wesley e Óscar Romero. O adversário da equipe gaúcha será conhecido após sorteio.

O goleiro Rayr, do Maracanã, agarrou duas cobranças, enquanto Alan Patrick acertou a terceira no travessão. O paredão revelou em entrevista no intervalo do jogo que seu pai "previu" que ele pegaria uma penalidade de cavadinha de Alan Patrick. Não só defendeu a finalização do camisa 10, exatamente numa cavada, como espalmou outra de Wesley. Alan ainda desperdiçou a terceira, acertando o trave.