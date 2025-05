Goleira do Palmeiras desmaia após choque e deixa jogo de ambulância

A goleira Kate Tapia, do Palmeiras, desmaiou durante a derrota paulista para o Cruzeiro, em jogo do Brasileirão Feminino ocorrido nesta tarde dentro da Arena Barueri. As mineiras venceram por 1 a 0.

O que aconteceu

O susto ocorreu quando a colombiana se chocou com Clara, da equipe visitante. A dividida ocorreu já nos acréscimos da etapa final.

Tapia caiu no gramado e desmaiou, preocupando as atletas — a jogadora do Cruzeiro, por outro lado, não se machucou com gravidade.