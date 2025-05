Flamengo tem problema no ataque? PVC explica como surgem os gols do time

O Flamengo de Filipe Luís não tem um problema de falta de finalização no ataque, mostrou o colunista Paulo Vinícius Coelho na Prancheta do PVC, no De Primeira.

A prancheta é onde saem as finalizações do Flamengo. Ah, o Flamengo não chuta no gol? O Flamengo é o segundo time que mais chuta certo no Brasileirão. Só o Atlético chuta melhor, só que o Flamengo tem o melhor ataque do campeonato, então o Flamengo não é o que mais chuta errado.