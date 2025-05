Flamengo avança sem sequelas, e jogo com o Palmeiras ofusca até o Mundial

Um dos líderes do elenco, Danilo pensa exatamente como seu comandante. O experiente zagueiro diz que sequer sabe quais cidades que o Flamengo atuará nos Estados Unidos durante o Super Mundial.

Comenta-se vez ou outra (sobre o Mundial), mas te digo: eu, particularmente, não sei nem as cidades que a gente joga. Eu realmente não consigo pensar muito a frente, acho que o calendário, as obrigações, são muito mais importantes. Eu realmente vivo dia a dia, semana a semana. Eu não sei nem que cidade a gente joga e nem quando a gente joga, porque realmente são jogos e desafios muito importantes pela frente. A gente ainda tem esse confronto com Palmeiras, tem o jogo da Libertadores, que é extremamente importante... Então, ainda falta um pouco para eu poder pensar no Mundial

Danilo

Sem sequelas

O técnico Filipe Luís resolveu poupar vários titulares contra o Botafogo-PB e não levou sustos. O time que venceu ontem era praticamente reserva, o que fez com que alguns dos principais atletas ganhassem um descanso para o confronto do fim de semana.

O Fla também conseguiu passar ileso em lesões na partida da Copa do Brasil. O tema em jogos passados, por exemplo, já resultou em quatro desfalques contra o Palmeiras: Erick Pulgar, Allan, De la Cruz e Plata. A equipe também não poderá contar com Wesley, suspenso.

O Rubro-Negro, porém, terá o retorno de Arrascaeta. O uruguaio foi poupado no empate por 0 a 0 com o Botafogo, no último domingo, para controle de carga. Ontem, diante do Botafogo-PB, o meia entrou aos 22 minutos do segundo tempo no lugar de Everton Cebolinha.