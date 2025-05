De Félix a Talles: Dorival rasga elogios a corintianos, mas quer reforços

O técnico Dorival Júnior, do Corinthians, rasgou elogios a diferentes atletas do elenco após a vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, que colocou o alvinegro nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ele, no entanto, não escondeu o desejo por reforços para a janela do meio do ano.

O que Dorival falou?

Félix? Elogiado. "Fico feliz pelo Félix. É um garoto que, quando chegamos aqui, atravessava um momento complicado. Conversamos com ele para ter paciência e que se preparasse. Trabalhamos muito com ele nestes últimos 10 dias. Foi importante para que ele pudesse fazer duas partidas nas condições que ele nos apresentou. É exaltar o trabalho de todos, em especial dele, que acreditou muito nessa recuperação. Era impossível pensarmos que um jogador desse nível, atuando na seleção de seu país, não estivesse entregando no Corinthians tudo o que ele poderia realizar. É satisfatório."

Cacá? Elogiado. "Eu jamais vou desistir de um jogador — a não ser que ele desista dele próprio. Como treinador, não posso fazer isso. É natural que, de repente, você oportunize alguns jogadores uma, duas, cinco ou seis vezes. Para outros, de repente, você não consegue dar uma condição como esta. Depende do momento dele para que ele possa continuar merecendo. O Cacá vem em processo de evolução, hoje fez uma partida muito importante em aspectos comportamentais, principalmente quando entrava com a bola dominada, abrindo espaço para que os jogadores pudessem trabalhar. Tudo é questão de tempo e confiança. Vamos continuar confiando nos atletas."