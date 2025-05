Defesa do Flamengo preocupa? Colunistas avaliam classificação na Copa do BR

A vitória por 4 a 2 sobre o Botafogo-PB, time da Série C do Brasileiro, na Copa do Brasil, acende um alerta para a defesa do Flamengo? No Fim de Papo, Alicia Klein e Danilo Lavieri concordaram que não.

Com o triunfo no Maracanã, o Flamengo chegou a um placar agregado de 5 a 2 e garantiu uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Alicia: Flamengo tirou o pé