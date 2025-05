Neymar volta, mas Santos cai para o CRB nos pênaltis na Copa do Brasil

O CRB eliminou o Santos com 5 a 4 nos pênaltis e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil após o 0 a 0 no tempo normal no Estádio Rei Pelé.

Neymar voltou, mas não foi suficiente para conseguir a classificação para o Santos. O grande herói da partida foi Matheus Albino. O goleiro fez várias defesas nos 90 minutos e ainda defendeu a cobrança decisiva de Zé Ivaldo.

Neymar voltou a jogar após 36 dias. Ele entrou aos 20 minutos do segundo tempo, após a recuperação de lesão muscular na coxa esquerda, e criou as principais chances do Santos antes do 0 a 0 se confirmar. O camisa 10 converteu o primeiro pênalti do Peixe.