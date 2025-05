Corinthians: Augusto Melo e ex-dirigentes são indiciados em caso Vai de Bet

A Polícia Civil de São Paulo indiciou quatro pessoas no Caso Vai de Bet na noite de hoje, incluindo o presidente Augusto Melo, do Corinthians.

O que aconteceu

Além do mandatário, foram implicados Marcelo Mariano (ex-diretor administrativo), Sérgio Moura (ex-superintendente de marketing) e o intermediário Alex Cassundé, dono da empresa que constava no contrato com a antiga patrocinadora.

No relatório da polícia, o presidente corintiano foi enquadrado nos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro.