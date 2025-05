Como grupo de Xaud na CBF vê boicote de clubes: 'Somos sócios da mesma dor'

"Vejo com naturalidade o manifesto dos clubes. O voto é uma conquista relevante da sociedade e precisa ser respeitado, inclusive quando se opta por não exercê-lo. A mobilização de alguns clubes reflete um clamor legítimo por mais diálogo e protagonismo no futebol brasileiro, algo que também tem sido pauta constante entre as federações", acrescentou Ricardo Paul, ao UOL.

Samir tem tentado quebrar a resistência dos clubes nos últimos dias. Tanto que apareceu na reunião da comissão nacional de clubes, da qual participaram dirigentes que encabeçam o movimento de ausência na eleição, como o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz.

O bloco de federações que se uniu após a destituição de Ednaldo agora traz à tona ressentimentos pelo comportamento do ex-presidente da CBF nos últimos tempos.

"Os clubes têm razão ao cobrar mais espaço e voz. E é justamente isso que nos une. Porque as federações, por muito tempo, também não se sentiram ouvidas nem tiveram autonomia real para exercer seu papel. O que estamos propondo agora é um novo tempo, uma nova forma de fazer futebol. Estamos todos no mesmo barco, com as mesmas dores, os mesmos desafios e, principalmente, os mesmos objetivos", disse ele, fazendo menção ao perfil centralizador de Ednaldo.

Estrategicamente, o grupo que agora vai comandar a CBF tenta passar a imagem de que as coisas serão diferentes.

"É importante que os clubes compreendam que essa nova gestão não representa uma continuidade da anterior. Muito pelo contrário. O que estamos construindo é uma ruptura com uma cultura centralizadora e, muitas vezes, opressora. O movimento atual é de transformação profunda da CBF - da sua governança, da sua escuta, da sua relação com clubes e federações", acrescentou o futuro VP da entidade.