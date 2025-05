Vale Puskás? Botafogo leva gol memorável e vai às oitavas mesmo com derrota

Como foi o jogo

Os primeiros minutos da etapa inicial foram protocolares, com as equipes se estudando e poucas chances claras de gol. O Botafogo até assustou ao acertar a trave, mas o Capital não se abalou nem com o lance e nem com a desvantagem do jogo de ida. A resposta veio em grande estilo: Rodriguinho acertou um belo chute de longa distância e abriu o placar com um golaço. Apesar de ter mais posse de bola, o Glorioso não conseguiu transformar o domínio em gols e foi para o intervalo em desvantagem.

O Botafogo voltou sonolento para o segundo tempo. Aproveitando o momento, o time do Distrito Federal passou a levar perigo à área adversária e obrigou o goleiro a trabalhar. Diante da apatia da equipe, o técnico Renato Paiva promoveu mudanças em busca de uma reação.

Léo Linck deixou Capital x Botafogo, jogo da Copa do Brasil, com dores no ombro Imagem: Mateus Bonomi/AGIF

Gols e destaques

Choque forte! Aos 12 minutos, Léo Linck saiu do gol para defender uma bola aérea, mas acabou se chocando com um atacante do Capital. Na queda, caiu de mau jeito e precisou ser substituído. Raul entrou no lugar.