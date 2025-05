Alves superou 'humilhações' e recusa do Santos para brilhar no São Paulo

Ali, falei: 'Não é possível'. Deu um medo enorme, mano. Falei: 'Se não passar, moiô'. O técnico já me conhecia, então tive sorte. Mas mandaram de volta pra casa e falaram que iam ligar.

Nesse momento, eu já tinha abandonado o Santos. Eu e meu pai conversamos e decidimos que eu precisava optar: futsal ou campo. Na época, eu me saía melhor no futsal, mas o que iria me dar futuro seria o campo e eu tinha que me adaptar o quanto antes. Falei pra ele: 'Pai, eu quero mudar a sua vida e a da mamãe. Para isso, eu preciso me sacrificar no campo'.

Então, imagina você: eu tinha acabado de me decidir pelo campo, fui fazer o teste para alojar e continuar jogando no campo e me lesiono no segundo dia.

Bom, falaram que iam ligar, então voltei pra casa e esperei. Foi difícil. Minha mãe perguntava para as mães dos outros: 'E aí, já ligou aí?', e ouvia como resposta: 'aqui já'. E lá em casa nada de tocar o telefone. Falei: 'Mano, não é possível. Não é possível'. Estava muito apreensivo.

Mas aí, o telefone tocou.

'Já pensei em parar'

Matheus Alves já foi camisa 5 e camisa 8 antes de virar 10 no São Paulo Imagem: Reprodução/Instagram

Só que ser aprovado era só o primeiro passo. Eu era muito franzino na época e os caras me atropelavam. Eu só tinha qualidade, mesmo, mas a força se sobressaía mais e, depois sub-11, eu não conseguia jogar.