Achou a posição? Comentaristas avaliam Oscar de volante no São Paulo

Na vitória do São Paulo sobre o Náutico por 2 a 1, no Estádio dos Aflitos, Oscar voltou a ser escalado como volante - e surpreendeu positivamente, na opinião de Arnaldo Ribeiro e Renan Teixeira, que debateram o tema na Live do São Paulo.

Apesar de concordarem que o meio-campista foi bem na posição, os comentaristas divergiram sobre uma possível continuidade de Oscar como volante.

Arnaldo: Oscar tem boa leitura defensiva