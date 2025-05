14 times em 14 jogos: Como Abel transformou sonho em realidade no Palmeiras

Nos últimos jogos, o Palmeiras conseguiu fazer um controle de carga com vários jogadores por causa do elenco. Até Facundo Torres, que teve uma sequência de 23 jogos nesta temporada, acabou sendo preservado.

O técnico tem feito rodízio em todas as posições, menos no gol, e o time não tem sentido as alterações: são 13 vitórias e 1 derrota nos últimos 14 jogos.

Com todos os atletas à disposição e dando minutos para muitos deles, Abel está realizando um sonho antigo no Palmeiras: ter dois jogadores por posição no elenco.

O que mais sonho e quero fazer é ter dois jogadores para cada posição, para não andar a inventar lugares como estou a fazer.

Abel Ferreira, após a vitória na estreia da Libertadores.

O Palmeiras deve ter seu 15º time diferente na noite de hoje, contra o Ceará. As equipes se enfrentam às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Alviverde venceu a ida por 1 a 0, no Castelão, gol de Gustavo Gómez.

O zagueiro Micael, recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo, treinou com o grupo durante a semana e voltará a ser relacionado.