Tottenham vence o United, conquista Liga Europa e encerra jejum de 17 anos

Gols e Destaques

Bloqueado! O volante Sarr apareceu como elemento surpresa dentro da área após um cruzamento perigoso. Na hora da finalização, porém, foi travado por Maguire que salvou o Manchester United de sofrer o primeiro gol.

Fumaça pela direita! Aos 28 minutos do primeiro tempo, Amad Diallo fez boa jogada pela ponta, partiu pra cima de Udogie e deixou o lateral na saudade. Na sequência, cruzou forte para a área, mas Johnson apareceu bem e tirou a bola da área.

1 a 0. Em cruzamento vindo da lateral, a defesa do Manchester United vacilou. Johnson se antecipou a Luke Shaw dentro da pequena área, e após um bate-rebate entre os dois, foi o atacante do Tottenham quem deu o toque final. A bola morreu no fundo das redes, abrindo o placar na decisão europeia.

Quase! Aos 11 minutos do segundo tempo, Bruno Fernandes levantou a bola na área, e o zagueiro Yoro apareceu bem entre os marcadores. Deu um leve toque com a ponta dos pés, mas o goleiro Vicario saiu rápido do gol e fez a defesa.

No limite! Após bola levantada na área, Vicario saiu mal do gol e espalmou na direção de Hojlund. O atacante do United cabeceou com o gol praticamente aberto, mas Van de Ven apareceu na hora certa e salvou em cima da linha, evitando o empate de forma heroica.