Torcedor do SPFC atingido por placa acorda, tem melhora, mas segue na UTI

O que aconteceu

Ivan passou por "um procedimento para limpeza do pulmão e estava com quadro de broncoaspiração". Ryan, o irmão de Alexandre, teve um quadro menos grave e já teve alta.

Alexandre relatou que o São Paulo designou uma assistente social para acompanhamento in loco: "Um médico do São Paulo compareceu no Hospital Campo Limpo na madrugada e autorizou a transferência para o Albert Einstein. Desde então, estamos sendo bem apoiados aqui. Eles também mandaram uma assistente social do clube".

Queda após festa

A placa, que estava na arquibancada oeste do Morumbis, despencou sobre torcedores que estavam no setor térreo durante São Paulo 1x1 Libertad. Ivan e Ryan foram as vítimas de maior gravidade e estão hospitalizadas.

O acessório caiu durante a comemoração do gol de empate do Tricolor, já nos minutos finais do embate. Torcedores bateram na estrutura, que não aguentou e despencou da arquibancada.