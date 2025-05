Santos aprova camisas inspiradas em Neymar e Giovanni e prepara lançamento

A empresa parceira do Santos topou mudar o planejamento de 2025 para produzir a camisa azul. A Umbro sabia que precisaria de um grande estoque para atender a demanda prevista.

Com a volta de Neymar, o Peixe pediu o uniforme azul turquesa, que ficou famoso entre 2012 e 2013. A peça é considerada uma relíquia entre os colecionadores.

A ideia foi produzir uma camisa azul com a gola polo, com alterações suficientes para não esbarrar na patente da Nike. A empresa norte-americana é a antiga fornecedora do clube da Vila Belmiro e criadora do uniforme que virou febre.

Homenagem a 1995

O Santos vai lançar o uniforme 3 em homenagem ao Campeonato Brasileiro de 1995 em setembro. A ideia foi fazer uma lembrança ao vice-campeonato que completará 20 anos.

O Peixe não se saiu campeão, mas a semifinal contra o Fluminense ficou marcada na história. Antes de perder a final para o Botafogo com o erro admitido pelo árbitro Márcio Rezende de Freitas, o Santos avançou com um 5 a 2 diante do Flu no Pacaembu.