Os 1048 dias de Rodriguinho: meia negou ofertas antes de alucinar Zubeldía

Rodriguinho quase deixou o clube no início de 2024 e chegou a ser monitorado por um rival, mas a saída de James aliviou, parcialmente, o cenário.

Em agosto, o cria de Cotia chegou a receber propostas de diferentes clubes da Série A, mostrou resiliência e optou por ficar — na época, o São Paulo via com bons olhos um empréstimo justamente pela necessidade de "rodagem".

O 2025 de Rodriguinho começou com promessa de chances por parte da diretoria. Uma lesão no joelho adiou o planejamento por mais de um mês, mas ele não havia recebido grandes oportunidades mesmo recuperado... até ontem.

Rodriguinho comemora gol durante Náutico x São Paulo, duelo da Copa do Brasil Imagem: Marlon Costa/AGIF

O camisa 15 entrou no lugar do também jovem Lucas Ferreira já no 2° tempo do jogo contra o Náutico e caprichou: 1048 dias depois, ele voltou a balançar as redes em chute categórico de fora da área.

O gol alucinou Zubeldía, que invadiu o gramado e tomou cartão amarelo ao celebrar o feito do comandado. O técnico fechou a noite mandando um recado a Rodriguinho na entrevista coletiva. O pedido? Demonstrar "constantemente" que quer ter espaço no time.