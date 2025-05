Palmeiras é denunciado por grito homofóbico e cabeça de galinha em clássico

O Palmeiras foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por gritos homofóbicos e arremesso de objetos — entre eles duas cabeça de galinha — no clássico contra o Corinthians pelo Brasileirão.

O que aconteceu

O Alviverde foi enquadrado em três artigos e Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e será julgado nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, sede do STJD. O Dérbi aconteceu em 12 de abril, na Arena Barueri, com vitória do Palmeiras por 2 a 0.

O Palmeiras pode ser condenado a pagar até R$ 300 mil de multa. Cada artigo prevê multa de até R$ 100 mil.