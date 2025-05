'Não estou nem aí pro que vão falar', diz Neymar sobre ida a Kings League

Horas antes da final da Kings League Brazil, Neymar enviou uma mensagem motivacional aos jogadores da Furia e disse não se importar com os comentários sobre a presença dele no evento realizado no Allianz Parque. A decisão da competição de fut7 aconteceu no mesmo dia em que o Santos perdeu para o Corinthians por 1 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O que aconteceu

A mensagem foi enviada por Neymar na manhã de domingo, em um grupo de WhatsApp com o elenco e integrantes da Furia, time no qual o jogador é presidente ao lado do amigo Cris Guedes. O atacante do Santos disse que estava a caminho do hotel em que a equipe do litoral paulista estava concentrada antes do clássico válido pelo Campeonato Brasileiro.