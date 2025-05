Lateral do Palmeiras sobra na 'ilha de CR7' e pode ganhar chance com Abel

O Palmeiras reconhece a boa passagem do lateral-direito Gustavo Garcia no futebol português, e a cria da Academia pode ganhar uma nova chance com Abel Ferreira.

O que aconteceu

Garcia passou a última temporada no Nacional da Ilha da Madeira (onde Cristiano Ronaldo nasceu), ajudou a equipe a se manter na elite do futebol português com boas atuações (colecionou algumas seleções da semana) e pode ter mudado seu futuro no Palmeiras. O atleta está de férias e retornará ao Alviverde no fim do empréstimo (30/6) — ele já até se despediu do clube português nas redes sociais.

O Palmeiras e o estafe do jogador irão se reunir com o retorno do atleta para tomar uma decisão sobre o futuro. O UOL apurou que Garcia tem clubes interessados na Turquia e para ficar em Portugal, mas uma permanência no Alviverde também não está descartada.