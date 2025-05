Joia sai da 'geladeira' no sub-20 e vira opção em jogo que Flamengo poupará

Com desfalques e jogadores poupados para controle de carga hoje, contra o Botafogo-PB, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, quem poderá voltar a jogar no time principal do Flamengo é Lorran, a joia de 18 anos com multa de mais de R$ 600 milhões.

Tem se destacado no sub-20

O meia retornou ao sub-20 este ano após negociações frustradas que incomodaram a diretoria rubro-negra. Sua última partida entre os profissionais foi no dia 22 de janeiro, ainda pelo Campeonato Carioca.

Desde então, foram nove jogos na categoria inferior com quatro gols e uma assistência. As boas atuações o fizeram ser relacionado por Filipe Luís no clássico com o Botafogo no último domingo, terminado em 0 a 0. Na ocasião, porém, ele não entrou em campo.