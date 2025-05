Interdição de jogos na Arena Barueri afeta pouco o Palmeiras; entenda

A Arena Barueri, que recebe jogos do Palmeiras como mandante, foi interditada por decisão da FPF (Federação Paulista de Futebol). No entanto, a proibição pouco vai interferir nos próximos jogos da equipe.

O que aconteceu

A proibição não afetará o time masculino do Palmeiras, uma vez que o time joga como mandante mais três vezes até a pausa do Mundial e todas elas no Allianz Parque - contra o Ceará, pela Copa do Brasil, contra o Flamengo, pelo Brasileirão, e contra o Sporting Cristal, pela Libertadores.

O time sub-20 disputa o Paulista e não poderia jogar em Barueri. Este caso, no entanto, não deve gerar problemas, uma vez que o próprio clube prefere mandar as suas partidas na Academia de Futebol 2, em Guarulhos, como aconteceu na última partida contra o Água Santa.