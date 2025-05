Grêmio foi prejudicado? Comentaristas analisam queda na Copa do Brasil

O Grêmio foi eliminado pelo CSA da Copa do Brasil com um lance polêmico no fim do jogo. No Fim de Papo, Renato Maurício Prado e Bira analisaram a queda da equipe tricolor.

Os comentaristas concordaram que o Grêmio foi prejudicado pela arbitragem, mas que apresentou muito mais problemas.

RMP: Eliminação complicada