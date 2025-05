Grêmio x CSA: Árbitro relata cusparada em policial e arremesso de dinheiro

Segundo a súmula, uma garrafa foi arremessada na direção da arbitragem já na entrada do vestiário. Dirigentes e jogadores do Grêmio teriam ido ao local para aguardar a chegada do árbitro e também protestar.

Informo que ao nos aproximarmos da entrada de nosso no vestiário, haviam diversos membros da equipe mandante - jogadores e dirigentes - nos aguardando e protestando de forma veemente, repetindo diversos insultos à nossa equipe, sendo que foi atirada uma garrafa de Gatorade na nossa direção, atingindo a parede do vestiário. A garrafa foi arremessada por algum desses integrantes supracitados, o qual não conseguimos identificar. Trecho da súmula

Por fim, Candançan relatou que Pavón cuspiu no rosto de um policial. O árbitro foi informado do episódio pelo tenente responsável pelo policiamento da partida e avisou que a equipe de arbitragem não viu o ocorrido.

Já no vestiário, fomos informados pelo Tenente Rodrigues, da Brigada Militar, responsável pelo policiamento da partida, que o atleta de n° 7 da equipe mandante, Sr. Cristian David Pavón, cuspiu no rosto do soldado Parizotto no acesso de nosso vestiário. Informo ainda que este incidente não foi visto pela equipe de arbitragem. Trecho da súmula