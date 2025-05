Futuro presidente da CBF tentou regularizar terra em área de proteção em RR

"Dr. Samir Xaud não é proprietário ou posseiro de fazenda no Estado de Roraima, bem como desconhece acerca da tramitação de qualquer processo em seu nome na Fundação do Meio Ambiente ou no Tribunal de Contas do Estado de Roraima", alegou a defesa de Xaud em nota.

Registro de terra foi cancelado pela Fundação do Meio Ambiente

Em 12 de abril de 2023, Samir Xaud sofreu um revés com a posse da Fazenda Paraíso Perdido.

Um parecer técnico da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima (FEMARH-RR) analisou a sobreposição de Cadastros Ambientais Rurais (CAR) privados com as áreas de Unidades de Conservação (UC) estaduais.

Com base na legislação ambiental e no Código Florestal, o parecer determinou o cancelamento ou suspensão de CAR de 617 imóveis que invadiam Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e Parques Estaduais, entre eles a Fazenda Paraíso Perdido, que estava sobreposta à área da Reserva Itapará-Boiaçu, criada dentro do que era a Área de Proteção Ambiental Baixo Rio Branco, ainda em 2006. O terreno em nome de Samir foi um dos que foram cancelados.

Portanto, área de proteção ambiental antes mesmo de a alegada terra ter sido registrada como posse de Samir Xaud, em 2008.