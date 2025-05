Furia ou Santos? Alicia e Milly questionam prioridade de Neymar

No mesmo dia em que o Santos foi derrotado pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro, Neymar, que não assistiu à partida no estádio, compareceu à final da Kings League Brazil. No UOL News, Alicia Klein e Milly Lacombe debateram como isto mostra a prioridade do jogador neste momento.

Neymar é presidente da Furia, time que foi campeão da primeira edição da Kings League Brazil, vencendo o Dendele na final, realizada no último domingo (18), no Allianz Parque.

Milly: Vinda de Neymar ao Brasil já é mico