Fla resolve em 7 min, goleia Botafogo-PB e se classifica na Copa do Brasil

Com muitos reservas em campo, o Flamengo fez o que se esperava e, com dois gols antes dos sete minutos, venceu o Botafogo-PB com tranquilidade por 4 a 2, no Maracanã, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Rubro-Negro já havia vencido por 1 a 0.

Os gols - Danilo, Pedro, Varela e Everton Cebolinha marcaram para o Fla. Henrique Dourado e Rodrigo Alves fizeram para o Botafogo-PB.

Foco na "decisão" - Agora o Rubro-Negro vira totalmente seu foco para o duelo contra o Palmeiras, no domingo, no Allianz Parque (SP), jogo este que ganhou ares de decisão, já que os paulistas lideram o Campeonato Brasileiro com 22 pontos, e os cariocas vêm logo em seguida, na segunda colocação, com 18.