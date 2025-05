Em crise, Santos volta a ter atacante responsável por 30% dos gols no ano

O atacante foi o artilheiro do Campeonato Paulista com 10 gols, mas caiu de rendimento antes da lesão. Ele já não marcava há 10 jogos.

Mesmo criticado por parte da torcida, Guilherme tem seu prestígio no dia a dia do Santos. Cleber Xavier já disse que conta com o atleta para a sequência da temporada. O técnico entende que o camisa 11 é o único ponta do elenco que visa o gol antes da assistência.

Guilherme sabe que a fase já não era boa antes do problema físico e aproveitou esse tempo para refletir. O Peixe crê que esse período sem atuar pode ter sido importante para o Amado, como é conhecido no clube, retomar o melhor nível.